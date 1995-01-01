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    Каррера – о Кокорине в «Фиорентине»: «Он будет полезен в роли оттянутого нападающего»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как «Фиорентине» нужно использовать нападающего Александра Кокорина.

    – Как вы думаете, как «Фиорентина» будет использовать Кокорина, где он принесет больше пользы?

    – Я не знаю, как «Фиорентина» собирается использовать Кокорина, но сейчас команда играет по схеме 4-2-3-1. Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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    Источник: Евро-Футбол.Ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gossеtt 29 минут назад

      Если делаетe ставки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +967

      Benifacto 48 минут назад

      самого оттянутого того что на лавке))))

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