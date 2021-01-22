Каррера – о Кокорине в «Фиорентине»: «Он будет полезен в роли оттянутого нападающего»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как «Фиорентине» нужно использовать нападающего Александра Кокорина.
– Как вы думаете, как «Фиорентина» будет использовать Кокорина, где он принесет больше пользы?
– Я не знаю, как «Фиорентина» собирается использовать Кокорина, но сейчас команда играет по схеме 4-2-3-1. Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен.
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Источник: Евро-Футбол.Ру