Каррера – о Кокорине в «Фиорентине»: «Он будет полезен в роли оттянутого нападающего»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как «Фиорентине» нужно использовать нападающего Александра Кокорина.

– Как вы думаете, как «Фиорентина» будет использовать Кокорина, где он принесет больше пользы?

– Я не знаю, как «Фиорентина» собирается использовать Кокорина, но сейчас команда играет по схеме 4-2-3-1. Я бы посмотрел на него в роли оттянутого нападающего, который располагается чуть ниже наконечника атаки. Думаю, там он будет полезен.