Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине в «Фиорентине»: «Я не удивлен»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о грядущем переходе форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
«Я не удивлен. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за тебя в европейском клубе.
Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определенные обстоятельства.
Что мы будем говорить о понижении зарплаты... Это меня не интересует. Но я могу сказать, что рад за Сашу», – сказал Федотов.
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне нападающий забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.
Источник: «Спорт-Экспресс»