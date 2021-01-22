Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине в «Фиорентине»: «Я не удивлен»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о грядущем переходе форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Я не удивлен. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за тебя в европейском клубе.

Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определенные обстоятельства.

Что мы будем говорить о понижении зарплаты... Это меня не интересует. Но я могу сказать, что рад за Сашу», – сказал Федотов.