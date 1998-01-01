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    Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине в «Фиорентине»: «Я не удивлен»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о грядущем переходе форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    «Я не удивлен. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за тебя в европейском клубе.

    Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определенные обстоятельства.

    Что мы будем говорить о понижении зарплаты... Это меня не интересует. Но я могу сказать, что рад за Сашу», – сказал Федотов.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне нападающий забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20081

      Боцман59rus 30 минут назад

      Скоро фиалки начнут удивлятся такому подарку, в серииВ

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