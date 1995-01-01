Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Йиранек – о Кокорине: «В Италии ему не будут запрещать ходить в ночные клубы и регулярно выпивать»

    Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

    — Александр — любитель ночной жизни. Как там обстоят дела с клубами, и как относятся к походам в подобные места?

    — Конечно, во всех крупных городах есть ночные клубы. Мы с командой тоже ходили туда после игр.

    Главное — соблюдать правила, установленные в команде, а если он зайдет отдохнуть в клуб, это не станет проблемой. Запрещать ему никто не будет. У нас такого точно не было, и не думаю, что это поменялось.

    — В Германии или Чехии не возбраняется, если футболисты пьют пиво. Что в Италии, строго ли там с этим?

    — Италия славится хорошим вином, и когда мы заезжали перед игрой в гостиницу, во время командного ужина его разливали игрокам и тренерам. В этом плане нет никаких запретов. На ужин регулярно можно выпить.

    — Есть ли какое-то ограничение? Сколько можно максимум?

    — За этим никто не следил. Были футболисты, которые могли спокойно выпить и по три бокала. Просто они к такому привыкли, их никто не останавливает. Но и они все понимают, не было такого, чтобы кто-то напился. Бокал или два — самое то.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      gossеtt 29 минут назад

      Еcли делaете ставки -> info-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      spam2009 2 часа назад

      Как -будто здесь ему кто-то мешал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2021

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А как там дела со стульями, крепкие они или нет - это очень важно для кокоши.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82129
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru