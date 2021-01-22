Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Йиранек – о Кокорине: «В Италии ему не будут запрещать ходить в ночные клубы и регулярно выпивать»

Йиранек – о Кокорине: «В Италии ему не будут запрещать ходить в ночные клубы и регулярно выпивать»

22 января 2021, 09:41
4

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Александр — любитель ночной жизни. Как там обстоят дела с клубами, и как относятся к походам в подобные места?

— Конечно, во всех крупных городах есть ночные клубы. Мы с командой тоже ходили туда после игр.

Главное — соблюдать правила, установленные в команде, а если он зайдет отдохнуть в клуб, это не станет проблемой. Запрещать ему никто не будет. У нас такого точно не было, и не думаю, что это поменялось.

— В Германии или Чехии не возбраняется, если футболисты пьют пиво. Что в Италии, строго ли там с этим?

— Италия славится хорошим вином, и когда мы заезжали перед игрой в гостиницу, во время командного ужина его разливали игрокам и тренерам. В этом плане нет никаких запретов. На ужин регулярно можно выпить.

— Есть ли какое-то ограничение? Сколько можно максимум?

— За этим никто не следил. Были футболисты, которые могли спокойно выпить и по три бокала. Просто они к такому привыкли, их никто не останавливает. Но и они все понимают, не было такого, чтобы кто-то напился. Бокал или два — самое то.

  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
  • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»

Источник: «РБ-Спорт»
Италия. Серия А Россия. Молодежное первенство Фиорентина Спартак Йиранек Мартин Кокорин Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1611298250
А как там дела со стульями, крепкие они или нет - это очень важно для кокоши.
Ответить
spam2009
1611299824
Как -будто здесь ему кто-то мешал
Ответить
Пельш 1
1611312186
И это главное, а футбол подождёт.
Ответить
altezzik
1611325132
И Паки там свои... итальянские...
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+