Йиранек – о Кокорине: «В Италии ему не будут запрещать ходить в ночные клубы и регулярно выпивать»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Александр — любитель ночной жизни. Как там обстоят дела с клубами, и как относятся к походам в подобные места?

— Конечно, во всех крупных городах есть ночные клубы. Мы с командой тоже ходили туда после игр.

Главное — соблюдать правила, установленные в команде, а если он зайдет отдохнуть в клуб, это не станет проблемой. Запрещать ему никто не будет. У нас такого точно не было, и не думаю, что это поменялось.

— В Германии или Чехии не возбраняется, если футболисты пьют пиво. Что в Италии, строго ли там с этим?

— Италия славится хорошим вином, и когда мы заезжали перед игрой в гостиницу, во время командного ужина его разливали игрокам и тренерам. В этом плане нет никаких запретов. На ужин регулярно можно выпить.

— Есть ли какое-то ограничение? Сколько можно максимум?

— За этим никто не следил. Были футболисты, которые могли спокойно выпить и по три бокала. Просто они к такому привыкли, их никто не останавливает. Но и они все понимают, не было такого, чтобы кто-то напился. Бокал или два — самое то.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

Кокорин – о «Фиорентине»: «Пойти на понижение зарплаты не тяжело. Мне скоро 30 лет, больше шанса не будет»