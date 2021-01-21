Главные новости дня. Кокорин перейдет в «Фиорентину», ФИФА не признает европейскую Суперлигу

Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»

Marca: Роналду несколько месяцев общается с президентом «Реала»

Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

The Times: за вступление в Суперлигу клуб получит до 350 миллионов

Официально: «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

Олег Иванов перешел в «Уфу»

Бицан – лучший бомбардир в истории по версии чешской футбольной ассоциации. У Роналду на 61 гол меньше

ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой

Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо может сменить Зидана в «Реале»

Нагельсман летом может возглавить «Челси»