Главные новости дня. Кокорин перейдет в «Фиорентину», ФИФА не признает европейскую Суперлигу

Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»
Marca: Роналду несколько месяцев общается с президентом «Реала»
Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА
The Times: за вступление в Суперлигу клуб получит до 350 миллионов
Официально: «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина
Олег Иванов перешел в «Уфу»
Бицан – лучший бомбардир в истории по версии чешской футбольной ассоциации. У Роналду на 61 гол меньше
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо может сменить Зидана в «Реале»
Нагельсман летом может возглавить «Челси»
Источник: «Бомбардир»