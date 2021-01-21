The Times: за вступление в Суперлигу клуб получит до 350 миллионов

Стали известны финансовые подробности участия клубов в Суперлиге Европы.

По информации The Times, при вступлении в турнир каждый клуб получит до 350 миллионов евро.

Постоянными участниками Суперлиги будут 15 команд, еще пяти придется проходить через отборочный этап.

Среди постоянных участников будут шесть клубов из АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также «Реал» и «Милан».

Ранее стало известно, что участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.