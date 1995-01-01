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    The Times: за вступление в Суперлигу клуб получит до 350 миллионов

    Стали известны финансовые подробности участия клубов в Суперлиге Европы.

    По информации The Times, при вступлении в турнир каждый клуб получит до 350 миллионов евро.

    Постоянными участниками Суперлиги будут 15 команд, еще пяти придется проходить через отборочный этап.

    Среди постоянных участников будут шесть клубов из АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также «Реал» и «Милан».

    Ранее стало известно, что участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4217

      3a zenit 27 минут назад

      мёртвый турнир.Пару раз и это будет выглядеть унылым как извечное Шахтёр против Динамо К.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Play 1 час назад

      Тамбов, вот твой шанс

      0
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