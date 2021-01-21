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  • Официально: «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

Официально: «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

21 января 2021, 17:53
26

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину», сообщается на официальном сайте московского клуба.

29-летний форвард подпишет контракт с итальянским клубом на 3,5 года в случае успешного прохождения медосмотра, который состоится 25 января.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» – говорится в сообщении «Спартака».

  • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • Соглашение должно быть подписано 26 января.
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Спартака»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (26)
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faten
1611241434
Была без радости любовь, разлука будет без печали)
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Krossmen73
1611241530
Не сложилось у Саши в Спартаке....Не сложилось.Да он особо и не хотел вписываться в команду.Это было видно.Ладно.Ушёл и ...удачи ему в Италии!Там в отличии от нашего чемпионата нужно пахать и пахать...
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oyabun
1611242946
Удачи Саше в Италии. Надеюсь хоть там он будет играть.
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JTherry
1611243544
свершилось!!! Кокорин оказался не балаболом, сказал перейдет на понижение в топ-чемпионат и - перешел... возможно, когда-нибудь мы привыкнем к таким трансферам в Европу... а пока, лично я рад, что Попов удачно справляется со своими обязанностями...)
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BRO_football
1611243846
Вот! Зато многие говорили, что Кокорин со своим тюремным прошлым не построит карьеру в Европе.
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Боцман59rus
1611243917
Надеюсь Кокорин вытеснит онаниста из сборной, только ради этого пожелаю ему удачи, хотя одноклеточный чабан, играющий мышцами с блогерами, вряд ли сообразит как это обыграть в сборной
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_-G-F-_
1611244988
Если там прилично сразу заиграет, то лично у меня появятся вопросы к Спартаку и его тренерскому штабу, почему не нашли применение лучшим качествам. А вообще, абстрагируясь от Спартака - это общая проблема нашего футбола. Есть неплохой футболист, не плохо играет, покупает его наша команда и начинается: опорник становится цз, цз - нападающим и так далее. А потом удивляемся - что же он такой не эффективный?!
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kvm
1611245911
сплавили сладкого...
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Вомбат
1611246071
Его купили за 4 млн евро, а это значит купили как игрока ротации. Все три позиции в атаке там занимают сильные игроки, так что он будет там выходить как Миранчук. Конечно, если вдруг начнет феерить, может и вытеснит из состава левого крайнего Рибери, но с чего он начнет феерить-то, если игрового тонуса нет?
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swot1205
1611249368
сбагрили этого петушару с огромной зарплатой
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