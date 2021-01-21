Официально: «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину», сообщается на официальном сайте московского клуба.
29-летний форвард подпишет контракт с итальянским клубом на 3,5 года в случае успешного прохождения медосмотра, который состоится 25 января.
«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» – говорится в сообщении «Спартака».
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Соглашение должно быть подписано 26 января.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
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Источник: официальный сайт «Спартака»