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    Официально: «Спартак» договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин перейдет в «Фиорентину», сообщается на официальном сайте московского клуба.

    29-летний форвард подпишет контракт с итальянским клубом на 3,5 года в случае успешного прохождения медосмотра, который состоится 25 января.

    «Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» – говорится в сообщении «Спартака».

    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Соглашение должно быть подписано 26 января.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии24
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      Рейтинг: +7235

      Вомбат 22 минуты назад

      Его купили за 4 млн евро, а это значит купили как игрока ротации. Все три позиции в атаке там занимают сильные игроки, так что он будет там выходить как Миранчук. Конечно, если вдруг начнет феерить, может и вытеснит из состава левого крайнего Рибери, но с чего он начнет феерить-то, если игрового тонуса нет?

      0
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      Рейтинг: +1518

      kvm 24 минуты назад

      сплавили сладкого...

      0
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      Рейтинг: +167

      _-G-F-_ 40 минут назад

      Если там прилично сразу заиграет, то лично у меня появятся вопросы к Спартаку и его тренерскому штабу, почему не нашли применение лучшим качествам. А вообще, абстрагируясь от Спартака - это общая проблема нашего футбола. Есть неплохой футболист, не плохо играет, покупает его наша команда и начинается: опорник становится цз, цз - нападающим и так далее. А потом удивляемся - что же он такой не эффективный?!

      1
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      Рейтинг: +20074

      Боцман59rus 58 минут назад

      Надеюсь Кокорин вытеснит онаниста из сборной, только ради этого пожелаю ему удачи, хотя одноклеточный чабан, играющий мышцами с блогерами, вряд ли сообразит как это обыграть в сборной

      3
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      Рейтинг: +9203

      BRO_football 59 минут назад

      Вот! Зато многие говорили, что Кокорин со своим тюремным прошлым не построит карьеру в Европе.

      0
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      Рейтинг: +7139

      ivany4 > BRO_football 26 минут назад

      А он уже построил карьеру?
      Сколько у него иностранных титулов?

      1
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      Рейтинг: +10895

      JTherry 1 час назад

      свершилось!!! Кокорин оказался не балаболом, сказал перейдет на понижение в топ-чемпионат и - перешел... возможно, когда-нибудь мы привыкнем к таким трансферам в Европу... а пока, лично я рад, что Попов удачно справляется со своими обязанностями...)

      6
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      Рейтинг: +26333

      oyabun 1 час назад

      Удачи Саше в Италии. Надеюсь хоть там он будет играть.

      4
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      Рейтинг: +3427

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      По следам легендарного Батистуты...

      0
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      Рейтинг: -377

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Избавились от балласта,посидит на лавке,потом снова дырявый лазурный бомжатник подберет
      зенька всех принимает

      -1
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      Рейтинг: -90

      литлбой77 > ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      ну да!за нормального пойдет и в зенит!пудель будет доволен с алармом!визгу будет и соплей полно лукошко!

      1
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      Рейтинг: -90

      литлбой77 > ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      я смотрю тебя тоже не обижают!сейчас тебе полегче будет!пудель своих клонов на меня перекинет!

      0
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      Рейтинг: +450

      denzillo 1 час назад

      Все гулять 23.01 в центры своих городов-поддержим борьбу с негодяям, которые сожрали и наш любимый вид спорта-футбол!

      0
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      Рейтинг: +164

      Лфшт > denzillo 1 час назад

      Дебилы форменные

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      Рейтинг: +7139

      ivany4 > denzillo 24 минуты назад

      Писать для начала научись, гуляка!

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