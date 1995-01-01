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    Бицан – лучший бомбардир в истории по версии чешской футбольной ассоциации. У Роналду на 61 гол меньше

    Футбольная ассоциация Чехии не признает рекорд нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в официальных матчах.

    Забив гол в ворота «Наполи» в матче Суперкубка Италии (2:0), Роналду стал лучшим бомбардиром в истории по версии ряда статистических источников. Португалец забил 760-й мяч и обошел экс-нападающего сборной Чехословакии Йозефа Бицана, на счету которого значится 759 голов.

    По подсчетам футбольной ассоциации Чехии лучшим бомбардиром в истории футбола остается Бицан. В ассоциации считают, что он забил 821 гол в официальных матчах – на 61 больше, чем Роналду.

    • Всего Роналду за карьеру провел 1036 матчей.
    • Больше всего игр и голов он забил за мадридский «Реал».
    • Роналду – действующий чемпион Европы.

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    Источник: сайт федерации футбола Чехии

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10293

      DeStar 1 минуту назад

      это они учли голы на чемпах города?

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