Футбольная ассоциация Чехии не признает рекорд нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в официальных матчах.

Забив гол в ворота «Наполи» в матче Суперкубка Италии (2:0), Роналду стал лучшим бомбардиром в истории по версии ряда статистических источников. Португалец забил 760-й мяч и обошел экс-нападающего сборной Чехословакии Йозефа Бицана, на счету которого значится 759 голов.

По подсчетам футбольной ассоциации Чехии лучшим бомбардиром в истории футбола остается Бицан. В ассоциации считают, что он забил 821 гол в официальных матчах – на 61 больше, чем Роналду.