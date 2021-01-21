Нагельсман летом может возглавить «Челси»

«Челси» заинтересован в услугах главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана.
Однако, как сообщает Sky Sports, немецкий клуб не собирается отпускать 33-летнего специалиста в другую команду посреди сезона.
Таким образом, возглавить «Челси» Нагельсман сможет не раньше лета.
- Лондонцы занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- Ранее утверждалось, что главные кандидаты на пост тренера «Челси» в случае отставки Фрэнка Лэмпарда – это Томас Тухель и Массимилиано Аллегри.
Источник: Sky Sports