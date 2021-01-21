Нагельсман летом может возглавить «Челси»

«Челси» заинтересован в услугах главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана.

Однако, как сообщает Sky Sports, немецкий клуб не собирается отпускать 33-летнего специалиста в другую команду посреди сезона.

Таким образом, возглавить «Челси» Нагельсман сможет не раньше лета.