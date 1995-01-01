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    Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо может сменить Зидана в «Реале»

    Руководство «Реала» начало поиск нового главного тренера.

    По информации ESPN, один из вариантов для мадридского клуба – Марсело Гальярдо из «Ривер Плейт».

    Ранее сообщалось, что действующий тренер Зинедин Зидан не покинет свой пост до конца сезона.

    • «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.
    • За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +661

      ARSteven89 3 минуты назад

      Что-то прям очень резкий скачок из аргентинской суперлиги сразу в Реал Мадрид, даже Почеттино прошёл горнило Эспаньола, Саутгемптона, прежде чем попасть в Тоттенхэм и ПСЖ.

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