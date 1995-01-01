Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо может сменить Зидана в «Реале»

Что-то прям очень резкий скачок из аргентинской суперлиги сразу в Реал Мадрид, даже Почеттино прошёл горнило Эспаньола, Саутгемптона, прежде чем попасть в Тоттенхэм и ПСЖ.
Руководство «Реала» начало поиск нового главного тренера.
По информации ESPN, один из вариантов для мадридского клуба – Марсело Гальярдо из «Ривер Плейт».
Ранее сообщалось, что действующий тренер Зинедин Зидан не покинет свой пост до конца сезона.
- «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.
- За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.