Тренер «Ривер Плейт» Гальярдо может сменить Зидана в «Реале»

Руководство «Реала» начало поиск нового главного тренера.

По информации ESPN, один из вариантов для мадридского клуба – Марсело Гальярдо из «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что действующий тренер Зинедин Зидан не покинет свой пост до конца сезона.