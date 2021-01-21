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    Marca: Зидан не покинет «Реал» до конца сезона

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит возглавлять команду, утверждает Marca.

    По информации источника, руководство клуба не намерено увольнять француза до конца сезона.

    Сам 48-летний специалист также не собирается уходить в отставку.

    • «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.
    • За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.

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    Источник: Marca

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