Marca: Роналду несколько месяцев общается с президентом «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду наладил отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

По информации Marca, футболист и функционер общаются на протяжении нескольких месяцев. Вчера, 20 января, стало известно об их недавней встрече на базе «Ювентуса».

Сообщается, что Роналду и Перес наладили отношения после посещения португальцем матча «Реала» с «Барселоной» в прошлом году. До этого португалец не общался с функционером с 2018 года.