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    Marca: Роналду несколько месяцев общается с президентом «Реала»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду наладил отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    По информации Marca, футболист и функционер общаются на протяжении нескольких месяцев. Вчера, 20 января, стало известно об их недавней встрече на базе «Ювентуса».

    Сообщается, что Роналду и Перес наладили отношения после посещения португальцем матча «Реала» с «Барселоной» в прошлом году. До этого португалец не общался с функционером с 2018 года.

    • Роналду перешел из «Реала» в «Юве» летом 2018-го.
    • Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2022 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18823

      bset 1 час назад

      А еще он наверняка общается с Фергюсоном. И дальше что?

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