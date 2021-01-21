Marca: Роналду несколько месяцев общается с президентом «Реала»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду наладил отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
По информации Marca, футболист и функционер общаются на протяжении нескольких месяцев. Вчера, 20 января, стало известно об их недавней встрече на базе «Ювентуса».
Сообщается, что Роналду и Перес наладили отношения после посещения португальцем матча «Реала» с «Барселоной» в прошлом году. До этого португалец не общался с функционером с 2018 года.
- Роналду перешел из «Реала» в «Юве» летом 2018-го.
- Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Marca