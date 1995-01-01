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    El Chiringuito TV: Роналду провел встречу с Флорентино Пересом

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду увиделся с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Их встреча прошла на базе туринского клуба.

    Что именно обсуждали Роналду и Перес, на данный момент неизвестно.

    • Роналду перешел из «Реала» в «Юве» летом 2018-го.
    • Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2022 года.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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