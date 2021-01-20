El Chiringuito TV: Роналду провел встречу с Флорентино Пересом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду увиделся с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Их встреча прошла на базе туринского клуба.
Что именно обсуждали Роналду и Перес, на данный момент неизвестно.
- Роналду перешел из «Реала» в «Юве» летом 2018-го.
- Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2022 года.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».