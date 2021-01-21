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    «Фиорентина»: «Можем только сказать, что Александр Кокорин – интересный футболист»

    В «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

    «Можем только сказать, что Александр Кокорин — интересный футболист», – приводит слова пресс-службы «Фиорентины» «Р-Спорт».

    • По информации «СЭ», трансфер должен состояться уже сегодня. Итальянский клуб заплатит за россиянина 4 миллиона евро.
    • «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной».
    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22744

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      Интересный и разноплановый человек : может пенальти пробить , а может и мебелью помахать .

      0
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      Рейтинг: +26325

      oyabun 1 час назад

      Не, парни, уже не отвертитесь! Мы его уже дружно проводили, платочками, мокрыми от слез, вслед помахали. Как хотите, но "с Дону (Флоренции) возврата нет!"

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2013

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Очень интересный - особенно в смокинге и кроссовках за лям.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Патриотическая свинья 1 час назад

      Уже не покупают?

      0
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      Рейтинг: -752

      alarm_иг > Патриотическая свинья 30 минут назад

      Говнооошааааа. Потрапезничал чтоли по помойкам?

      0
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      Рейтинг: +44558

      portero 1 час назад

      К сожаления интересы многие идут во вред футболу, и Саша забывает сто футбол должен быть на первом месте...

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      Рейтинг: +4281

      Cleaner > portero 1 час назад

      Саша не забывает, что футбол должен быть на первом месте. Он имеет другое мнение. Для него НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - ДЕНЬГИ!

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