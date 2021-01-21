«Фиорентина»: «Можем только сказать, что Александр Кокорин – интересный футболист»

В «Фиорентине» прокомментировали информацию о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Можем только сказать, что Александр Кокорин — интересный футболист», – приводит слова пресс-службы «Фиорентины» «Р-Спорт».