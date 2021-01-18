Гендиректор «Рубина»: «Я против реформы РПЛ. У нас нормально участвуют 16 клубов»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов выступил против возможной реформы РПЛ. «РБ-Спорт» сообщал, что РПЛ может быть разделена на две группы по 12 команд.

«Ничего не слышал про реформу РПЛ, но лично я против таких изменений. Не понятно, чем это продиктовано, нужно все это детально обсудить, потом уже приходить к какому-то решению. У нас же сейчас нормально участвуют 16 клубов», – приводит слова Сайманова Sport24.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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