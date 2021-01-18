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    Гендиректор «Рубина»: «Я против реформы РПЛ. У нас нормально участвуют 16 клубов»

    Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов выступил против возможной реформы РПЛ. «РБ-Спорт» сообщал, что РПЛ может быть разделена на две группы по 12 команд.

    «Ничего не слышал про реформу РПЛ, но лично я против таких изменений. Не понятно, чем это продиктовано, нужно все это детально обсудить, потом уже приходить к какому-то решению. У нас же сейчас нормально участвуют 16 клубов», – приводит слова Сайманова Sport24.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5662

      серега кашин 33 минуты назад

      наше честное руководство давно все уже решило

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      Рейтинг: +18774

      bset 1 час назад

      Как же в Англии, Франции, Испании, Германии и Италии в два круга справляются? Ааа, у них уровень самих клубов выше. Так может над этим поработаем, а не над количеством? Уже с Кубком России сделали не пойми что. Теперь РПЛ хотят перефигачить. Лучше уберите бюджетные средства из футбола - только свои средства и спонсорские от частных компаний. Мотивируйте заниматься своей академией. Разделите ФНЛ и дальнейшие дивизионы на зоны, чтобы сократить бюджет на перелеты. Снизьте требования по стадионам, чтобы клубы играли при своей публике - ведь футбол в первую очередь для болельщиков. Повысьте премиальные за победу в кубке, чтобы топовые команды были мотивированы его выиграть - это добавит топовых матчей. Верните в кубок двухматчевое противостояние - это тоже добавит количество топовых матчей. Ну и самое главное - отменить любые лимиты. Вместо лимитов разная поддержка клубов с россиянами - от большего процента призовых от бюджета РПЛ до различных премий и бонусов. Пусть Зенит плюет на россиян, покупает звезд, а отсутствие премий будет за счет рекламы отбивать. А региональные клубы будут больше внимания своим воспитанникам уделять, чтобы больше с этого денег получать.

      2
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      Рейтинг: +1776

      Валерий2705 > bset 1 час назад

      Как только уберут бюджетные средства, лига и так моментально сократится до 12-ти команд, а некоторые так и вовсе утратят профессиональный статус. Футбол в нашей стране так и не научились делать прибыльным. Вот по лимиту согласен.

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      Рейтинг: +13871

      derrik2000 1 час назад

      Кто ж тебя, равно как и других людей спрашивать-то будет?
      ОНИ подумали, ОНИ составили "дорожную карту" (тьфу, слова какие то п***стические!), ОНИ запросили денежных средств на "проведение глубокого реформирования российского футбола", ОНИ "освоили денежные средствА", а МЫ всё это сожрём.
      Как сейчас всегда и везде у нас.

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