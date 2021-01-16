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  • Евсеев: «Антифутбол в «Уфе»? Если бы мы играли в другой футбол с этим составом, меня еще раньше не стало бы в клубе»

Евсеев: «Антифутбол в «Уфе»? Если бы мы играли в другой футбол с этим составом, меня еще раньше не стало бы в клубе»

16 января 2021, 20:15
8

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на обвинения в оборонительном футболе, который показывали уфимцы. Тренер объяснил его уровнем мастерства состава.

– Вас раздражало, когда вас обвиняли в антифутболе, хотя было понятно, что у вас особо не было нападающих и этим составом можно играть только так?

– Можно в другой футбол играть. Только меня бы еще раньше не было бы в «Уфе», если бы мы в другой футбол играли с этим составом. Я играл исходя из того, кто из игроков у меня есть.

Если игрок не может отдать пас на десять метров, я ему говорил, чтобы он играл длиннее – на 40 метров. Там мы мяч если потеряем, то в свои ворота не получим.

  • Евсеев с осени без работы.
  • Он работал в «Уфе» с 2019 года, сохранил команду в РПЛ.
  • «Уфа» идет в РПЛ сейчас в зоне вылета.

Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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Ганнибал Лектор
1610825701
И зачем нам нужны такие команды, тренеры которых могут ставить только антифутбол? Зачем тогда говорить про российский футбол как про коммерческий продукт? Кому интересно смотреть на постановку автобуса на своей половине поля и выносы на 40 метров абы куда?
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Hektor 84
1610830967
И он автобус игрой в футбол называет?
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cruiniaforkerm
1610832894
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фанат джигурды
1610868361
"Если игрок не может отдать пас на десять метров, я ему говорил, чтобы он играл длиннее – на 40 метров. Там мы мяч если потеряем, то в свои ворота не получим." Примерно также и я во дворе защитникам подсказывал. Всё!!! Мне пора в тренеры РПЛ!!!
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