Евсеев: «Антифутбол в «Уфе»? Если бы мы играли в другой футбол с этим составом, меня еще раньше не стало бы в клубе»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на обвинения в оборонительном футболе, который показывали уфимцы. Тренер объяснил его уровнем мастерства состава.

– Вас раздражало, когда вас обвиняли в антифутболе, хотя было понятно, что у вас особо не было нападающих и этим составом можно играть только так?

– Можно в другой футбол играть. Только меня бы еще раньше не было бы в «Уфе», если бы мы в другой футбол играли с этим составом. Я играл исходя из того, кто из игроков у меня есть.

Если игрок не может отдать пас на десять метров, я ему говорил, чтобы он играл длиннее – на 40 метров. Там мы мяч если потеряем, то в свои ворота не получим.