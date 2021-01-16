Моуринью хочет вернуть Эриксена в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в клуб полузащитника Кристиана Эриксена, ушедшего в «Интер» год назад.
По информации журналиста Фабрицио Романо, португалец просит арендовать 28-летнего хавбека, который тоже хочет вернуться в АПЛ.
Впрочем, трансферу может помешать зарплата датчанина – 7,5 миллиона евро за сезон после вычета налогов.
Сейчас агент Эриксена работает над поиском компромисса, чтобы его клиент смог сменить команду.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,3 миллиона человек.