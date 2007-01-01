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    Лесовой: «Штаб Шварца требует высокий прессинг»

    Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о требованиях тренерского штаба Сандро Шварца. Немец ждет от команды активность в отборе.

    – Болельщики замечают, что «Динамо» стало более агрессивно атаковать.

    – Это требование тренерского штаба: чтобы в большинстве игр был высокий прессинг. Настоящие идеи Сандро Шварца мы увидим после зимних сборов.

    • В сезоне РПЛ Лесовой провел 18 матчей, забил 6 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • Рынок оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

    Лесовой: «2020 год – лучший в жизни»

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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