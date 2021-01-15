Лесовой: «Штаб Шварца требует высокий прессинг»

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о требованиях тренерского штаба Сандро Шварца. Немец ждет от команды активность в отборе.

– Болельщики замечают, что «Динамо» стало более агрессивно атаковать.

– Это требование тренерского штаба: чтобы в большинстве игр был высокий прессинг. Настоящие идеи Сандро Шварца мы увидим после зимних сборов.

В сезоне РПЛ Лесовой провел 18 матчей, забил 6 голов, сделал 2 результативные передачи.

Рынок оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

«Динамо» идет в РПЛ 6-м.

Лесовой: «2020 год – лучший в жизни»