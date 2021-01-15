Тренера и начальника брянского «Динамо» дисквалифицировали на год и пожизненно. Они допустили к матчу игроков с коронавирусом

КДК РФС дал правовую оценку действиям брянского «Динамо», которое на августовский матч против «Иртыша» выставило футболистов с положительными тестами на коронавирус. Главный тренер Александр Горбачев отстранен на год, начальник команды – пожизненно.

«За умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование поддельных документов начальнику команды Валерию Корнееву запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», – сообщил КДК.

«Динамо» присудили техническое поражение в игре с «Иртышом» и оштрафовали на 1,6 миллиона рублей.