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    Тренера и начальника брянского «Динамо» дисквалифицировали на год и пожизненно. Они допустили к матчу игроков с коронавирусом

    КДК РФС дал правовую оценку действиям брянского «Динамо», которое на августовский матч против «Иртыша» выставило футболистов с положительными тестами на коронавирус. Главный тренер Александр Горбачев отстранен на год, начальник команды – пожизненно.

    «За умышленное предоставление в ФНЛ недостоверной информации и использование поддельных документов начальнику команды Валерию Корнееву запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно», – сообщил КДК.

    «Динамо» присудили техническое поражение в игре с «Иртышом» и оштрафовали на 1,6 миллиона рублей.

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    Источник: РФС

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