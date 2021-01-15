The Times: Бэйл вернется в «Реал». Валлиец не впечатлил руководство «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» не собирается продлевать аренду нападающего «Реала» Гарета Бэйла.

По информации The Times, 31-летний валлиец не смог впечатлить руководство «Тоттенхэма» своей игрой.

Ранее AS сообщал, что валлиец намерен получить еще один шанс в «Реале». Он хочет отработать контракт с мадридцами до конца.