The Times: Бэйл вернется в «Реал». Валлиец не впечатлил руководство «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» не собирается продлевать аренду нападающего «Реала» Гарета Бэйла.
По информации The Times, 31-летний валлиец не смог впечатлить руководство «Тоттенхэма» своей игрой.
Ранее AS сообщал, что валлиец намерен получить еще один шанс в «Реале». Он хочет отработать контракт с мадридцами до конца.
- В 12 матчах за «Тоттенхэм» Бэйл забил три гола.
- «Тоттенхэм» платит половину зарплаты Бэйлу, который зарабатывает 30 миллионов евро в год.
- Соглашение Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.
Источник: The Times