Вратарь «Зенита» Васютин может перейти в «Юргорден»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин может продолжить карьеру в «Юргордене», сообщает Expressen.
Шведский клуб хочет взять 23-летнего голкипера в аренду на год. Стороны уже начали переговоры.
- Васютин – воспитанник «Зенита».
- Летом 2019 года Васютин вернулся в «Зенит» из «Сарпсборга».
- В этом сезоне голкипер не провел ни одного матча за «Зенит».
- «Юргорден» занял 4-е место в прошедшем чемпионате Швеции.
«Зенит» отпустит Васютина в аренду. Вратарем интересуются в Европе
Источник: Expressen
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