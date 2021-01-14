Вратарь «Зенита» Васютин может перейти в «Юргорден»

Вратарь «Зенита» Александр Васютин может продолжить карьеру в «Юргордене», сообщает Expressen.

Шведский клуб хочет взять 23-летнего голкипера в аренду на год. Стороны уже начали переговоры.

Васютин – воспитанник «Зенита».

Летом 2019 года Васютин вернулся в «Зенит» из «Сарпсборга».

В этом сезоне голкипер не провел ни одного матча за «Зенит».

«Юргорден» занял 4-е место в прошедшем чемпионате Швеции.

«Зенит» отпустит Васютина в аренду. Вратарем интересуются в Европе