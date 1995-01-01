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    «Зенит» отпустит Васютина в аренду. Вратарем интересуются в Европе

    Вратарь «Зенита» Александр Васютин намерен продолжить карьеру в Европе. Футболист рассматривает возможность ухода в аренду.

    «Есть интерес из Скандинавии и Центральной Европы», – приводит слова агента Васютина «СДЗД».

    Ранее сообщалось, что голкипер стал трансферной целью «Урала».

    • Васютин – воспитанник «Зенита».
    • Летом 2019 года Васютин вернулся в «Зенит» из «Сарпсборга».
    • В этом сезоне голкипер провел за «Зенит» один матч, дебютировав за клуб в игре 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).

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    Источник: «СДЗД»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7414

      Hektor 84 1 час назад

      Зачем было выдергивать парня? Загубили карьеру .

      1
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      Рейтинг: +250

      ateist90 > Hektor 84 1 час назад

      Чушь не пиши, парню 25 лет, для воротчика вообще не возраст! Найдет себя в другой команде, удачи Сане.

      2
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