«Зенит» отпустит Васютина в аренду. Вратарем интересуются в Европе

Зачем было выдергивать парня? Загубили карьеру .
Вратарь «Зенита» Александр Васютин намерен продолжить карьеру в Европе. Футболист рассматривает возможность ухода в аренду.
«Есть интерес из Скандинавии и Центральной Европы», – приводит слова агента Васютина «СДЗД».
Ранее сообщалось, что голкипер стал трансферной целью «Урала».
- Васютин – воспитанник «Зенита».
- Летом 2019 года Васютин вернулся в «Зенит» из «Сарпсборга».
- В этом сезоне голкипер провел за «Зенит» один матч, дебютировав за клуб в игре 1/8 финала Кубка России с «Томью» (4:0).