«СЭ»: Кашшаи будет руководить российскими судьями до конца сезона

РФС не собирается увольнять Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства до конца сезона.

По информации «СЭ», в РФС рассматривали прекращение сотрудничества с Кашшаи, но решили оставить венгра на посту до конца сезона.

Основными кандидатами на замену Кашшаи считались Милорад Мажич и Равшан Ирматов, но оба продолжают работу в других странах.