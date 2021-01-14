«СЭ»: Кашшаи будет руководить российскими судьями до конца сезона

РФС не собирается увольнять Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства до конца сезона.
По информации «СЭ», в РФС рассматривали прекращение сотрудничества с Кашшаи, но решили оставить венгра на посту до конца сезона.
Основными кандидатами на замену Кашшаи считались Милорад Мажич и Равшан Ирматов, но оба продолжают работу в других странах.
- Кашшаи назначили зимой.
- Его зарплата в РФС – 1,1 миллиона евро в год.
- Ранее департамент судейства возглавлял Александр Егоров, который был назначен на должность в мае 2018 года.
- РФС объявил об отставке Егорова в конце декабря 2019 года.
Источник: «Спорт-Эскпресс»