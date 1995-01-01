Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Зарплата Кашшаи в РФС – 1,1 миллиона в год

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Речь идет о более чем миллионе евро.

    «Кашшаи – чиновник с зарплатой 1,1 миллиона евро в год», – сказал инсайдер в беседе с Константином Геничем на своем ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Бывший судья РПЛ Игорь Федотов сообщал, что Кашшаи получает в районе 1,2 миллиона рублей в месяц.
    • Кашшаи назначили зимой.
    • В его активе как судьи есть работа на Евро, чемпионате мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      baslimzzz 8 минут назад

      Чтобы получать такие деньги на этой работе должна быть видна кровь на ж о п е.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      ajoq 55 минут назад

      Еще бы он ушел с теплого местечка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7696

      paracetamol 1 час назад

      За такую работу у него вычитывать надо!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78551
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru