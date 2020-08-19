Зарплата Кашшаи в РФС – 1,1 миллиона в год

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров раскрыл зарплату главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Речь идет о более чем миллионе евро.
«Кашшаи – чиновник с зарплатой 1,1 миллиона евро в год», – сказал инсайдер в беседе с Константином Геничем на своем ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Бывший судья РПЛ Игорь Федотов сообщал, что Кашшаи получает в районе 1,2 миллиона рублей в месяц.
- Кашшаи назначили зимой.
- В его активе как судьи есть работа на Евро, чемпионате мира.
Источник: Бомбардир.ру