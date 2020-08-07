Арбитр Федотов: «Кашшаи получает в РФС не менее 1,2 миллиона рублей в месяц»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Речь идет о более чем миллионе рублей.

«Смысл в приезде Виктора Кашшаи, Роберто Розетти: изначально они приехали зарабатывать деньги. Они приехали не на зарплату 250 тысяч рублей и развивать судейство. Они приехали на 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц. То же самое было с европейскими судьями, которые приезжали судить игры РПЛ», – сказал Федотов.