Арбитр Федотов: «Кашшаи получает в РФС не менее 1,2 миллиона рублей в месяц»

Нехило. Федотову не снилось, а сейчас и вовсе - шиш!
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Речь идет о более чем миллионе рублей.
«Смысл в приезде Виктора Кашшаи, Роберто Розетти: изначально они приехали зарабатывать деньги. Они приехали не на зарплату 250 тысяч рублей и развивать судейство. Они приехали на 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц. То же самое было с европейскими судьями, которые приезжали судить игры РПЛ», – сказал Федотов.
- Кашшаи назначили зимой.
- В его активе как судьи есть работа на Евро, чемпионате мира.
- До Кашшаи за российских судей отвечал Александр Егоров.