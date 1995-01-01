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    Арбитр Федотов: «Кашшаи получает в РФС не менее 1,2 миллиона рублей в месяц»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Речь идет о более чем миллионе рублей.

    «Смысл в приезде Виктора Кашшаи, Роберто Розетти: изначально они приехали зарабатывать деньги. Они приехали не на зарплату 250 тысяч рублей и развивать судейство. Они приехали на 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц. То же самое было с европейскими судьями, которые приезжали судить игры РПЛ», – сказал Федотов.

    • Кашшаи назначили зимой.
    • В его активе как судьи есть работа на Евро, чемпионате мира.
    • До Кашшаи за российских судей отвечал Александр Егоров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7146

      paracetamol 58 минут назад

      Нехило. Федотову не снилось, а сейчас и вовсе - шиш!

      2
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      Рейтинг: +1988

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      У Федотова уже даже по фото/видео заметны синяки на шее: жаба душит, что другие зарабатывают лавэ, а он - нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4400

      порт 1 час назад

      А зачем Федотов считает чужие деньги? Или свои закончились?

      1
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      Рейтинг: +2237

      NewLife 1 час назад

      Кашшаи - позор РФС.

      1
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      Рейтинг: +5267

      Борат > NewLife 52 минуты назад

      Пищевик - позор рпл!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +270

      Землякруглая > Борат 6 минут назад

      Борат-петушиный король - легенда сайта Бомбардир. Гыгы

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