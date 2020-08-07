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  • Арбитр Федотов: «Кашшаи получает в РФС не менее 1,2 миллиона рублей в месяц»

Арбитр Федотов: «Кашшаи получает в РФС не менее 1,2 миллиона рублей в месяц»

7 августа 2020, 19:44
6

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл зарплату главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Речь идет о более чем миллионе рублей.

«Смысл в приезде Виктора Кашшаи, Роберто Розетти: изначально они приехали зарабатывать деньги. Они приехали не на зарплату 250 тысяч рублей и развивать судейство. Они приехали на 1,2-1,3 миллиона рублей в месяц. То же самое было с европейскими судьями, которые приезжали судить игры РПЛ», – сказал Федотов.

  • Кашшаи назначили зимой.
  • В его активе как судьи есть работа на Евро, чемпионате мира.
  • До Кашшаи за российских судей отвечал Александр Егоров.

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор Федотов Игорь
Комментарии (6)
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NewLife
1596819163
Кашшаи - позор РФС.
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порт
1596819477
А зачем Федотов считает чужие деньги? Или свои закончились?
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Ганнибал Лектор
1596819509
У Федотова уже даже по фото/видео заметны синяки на шее: жаба душит, что другие зарабатывают лавэ, а он - нет.
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paracetamol
1596819772
Нехило. Федотову не снилось, а сейчас и вовсе - шиш!
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Kollljan
1596824296
А арбитр Федотов получает дырку от бублика.
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vladimir-7
1596830145
Это видимо без левых доходов и вознаграждений, а вот Дюков сам банкует, кому и сколько и это его основная работа.
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