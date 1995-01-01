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    Агент Гурцкая: «Конте в переговорах со «Спартаком» просил усиление состава на 100 миллионов»

    Тимур Гурцкая, футбольный агент, объяснил, почему «Спартак» не смог подписать главного тренера Антонио Конте. Дело в трансферных требованиях.

    «В чем была проблема переговоров Антонио Конте и «Спартака»? Он попросил усиление на 100 миллионов евро. Около того. 80-100 миллионов. Вопрос был в том, что надо покупать игроков. Леонид Федун понимал, что этого не выдержит финансовый фэйр-плей. Когда ты приглашаешь тренера такого уровня, ты должен дать под него игроков. Иначе нет смысла звать такого тренера», – сказал агент.

    • Конте сейчас тренирует «Интер».
    • Итальянец брал АПЛ с «Челси».
    • «Спартак» сейчас идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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