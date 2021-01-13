Агент Гурцкая: «Конте в переговорах со «Спартаком» просил усиление состава на 100 миллионов»

Тимур Гурцкая, футбольный агент, объяснил, почему «Спартак» не смог подписать главного тренера Антонио Конте. Дело в трансферных требованиях.

«В чем была проблема переговоров Антонио Конте и «Спартака»? Он попросил усиление на 100 миллионов евро. Около того. 80-100 миллионов. Вопрос был в том, что надо покупать игроков. Леонид Федун понимал, что этого не выдержит финансовый фэйр-плей. Когда ты приглашаешь тренера такого уровня, ты должен дать под него игроков. Иначе нет смысла звать такого тренера», – сказал агент.