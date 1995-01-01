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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на чистое первое место

    «Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» с минимальным счетом в вынесенном матче 1-го тура АПЛ.

    Эта победа позволила команде Сульшера выйти на чистое первое место в чемпионате. Отрыв от идущего вторым «Ливерпуля» – три очка.

    «Эвертон» на выезде оказался сильнее «Вулверхэмптона». Ливерпульцы поднялись на четвертое место в Премьер-лиге.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Вулверхэмптон – Эвертон – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ивоби, 6: 1:1 – Невеш, 14; 1:2 – Кин, 77.

    Вынесенный матч 1-го тура

    Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Погба, 71

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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