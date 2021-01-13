АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на чистое первое место

«Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» с минимальным счетом в вынесенном матче 1-го тура АПЛ.

Эта победа позволила команде Сульшера выйти на чистое первое место в чемпионате. Отрыв от идущего вторым «Ливерпуля» – три очка.

«Эвертон» на выезде оказался сильнее «Вулверхэмптона». Ливерпульцы поднялись на четвертое место в Премьер-лиге.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ивоби, 6: 1:1 – Невеш, 14; 1:2 – Кин, 77.

Вынесенный матч 1-го тура

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Погба, 71

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