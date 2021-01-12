Семин поздравил «Локомотив» с юбилеем фотографией в образе Ди Каприо

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил с 85-летием российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив».

«Локомотиву» 85 лет! Поздравляю всех железнодорожников, болельщиков и спортсменов.

«Локомотив» всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России. Для нашей страны было много побед. Был олимпийский чемпион и в футболе – это Сергей Горлукович.

Всем удачи, Юрий Семин», – подписал Семин фотографию в образе Леонардо Ди Каприо из «Великого Гэтсби».