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    Семин поздравил «Локомотив» с юбилеем фотографией в образе Ди Каприо

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил с 85-летием российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив».

    «Локомотиву» 85 лет! Поздравляю всех железнодорожников, болельщиков и спортсменов.

    «Локомотив» всегда воспитывал спортсменов высокого класса для сборной СССР и России. Для нашей страны было много побед. Был олимпийский чемпион и в футболе – это Сергей Горлукович.

    Всем удачи, Юрий Семин», – подписал Семин фотографию в образе Леонардо Ди Каприо из «Великого Гэтсби».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    12.01.2021 23:57
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