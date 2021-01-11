Доннарумма, де Лигт, Фати и Холанд – в сборной самых дорогих игроков не старше 21 года по версии Transfermarkt

Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 миллионов евро);
Защитники: Рис Джеймс («Челси», 35 млн), Матейс де Лигт («Ювентус», 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», 50 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн», 60 млн), Фил Фоден («Манчестер Сити», 60 млн), Жоау Фелиш («Атлетико», 100 млн);
Нападающие: Джейдон Санчо («Боруссия» Д, 100 млн), Ансу Фати («Барселона», 80 млн), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 100 млн).
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Источник: Transfermarkt