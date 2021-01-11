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  • Доннарумма, де Лигт, Фати и Холанд – в сборной самых дорогих игроков не старше 21 года по версии Transfermarkt

Доннарумма, де Лигт, Фати и Холанд – в сборной самых дорогих игроков не старше 21 года по версии Transfermarkt

11 января 2021, 10:14
6

Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 миллионов евро);

Защитники: Рис Джеймс («Челси», 35 млн), Матейс де Лигт («Ювентус», 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», 50 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн», 60 млн), Фил Фоден («Манчестер Сити», 60 млн), Жоау Фелиш («Атлетико», 100 млн);

Нападающие: Джейдон Санчо («Боруссия» Д, 100 млн), Ансу Фати («Барселона», 80 млн), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 100 млн).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Transfermarkt
Европа Милан Интер Ювентус Челси Бавария Ренн Манчестер Сити Атлетико Боруссия Д Барселона Доннарумма Джанлуиджи Бастони Алессандро де Лигт Матейс Фоден Фил Санчо Джейдон Холанд Эрлинг Феликс Жоау Дэвис Альфонсо Фати Ансу Камавинга Эдуардо Джеймс Рис
Комментарии (6)
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serppion
1610355218
Список необъективен - в сборной нет наших российских игроков. Как всегда зажали редиски.
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Mister_Tomsk
1610357883
Интересно было бы посмотреть как играет именно такой состав))
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El_Chori
1610368890
Всё по делу. А Хакими уже старше?
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zigbert
1610398209
Кажется Доннарумме уже больше лет. Но ему всего 21.
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ItalianFootball
1610437179
Есть у меня подозрения, что Холанд должен быть явно дороже Фелиша
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