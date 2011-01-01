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    Доннарумма, де Лигт, Фати и Холанд – в сборной самых дорогих игроков не старше 21 года по версии Transfermarkt

    Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.

    Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 60 миллионов евро);

    Защитники: Рис Джеймс («Челси», 35 млн), Матейс де Лигт («Ювентус», 75 млн), Алессандро Бастони («Интер», 50 млн), Альфонсо Дэвис («Бавария», 80 млн);

    Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн», 60 млн), Фил Фоден («Манчестер Сити», 60 млн), Жоау Фелиш («Атлетико», 100 млн);

    Нападающие: Джейдон Санчо («Боруссия» Д, 100 млн), Ансу Фати («Барселона», 80 млн), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, 100 млн).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3272

      serppion 38 минут назад

      Список необъективен - в сборной нет наших российских игроков. Как всегда зажали редиски.

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