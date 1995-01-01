«Только что нашли еще 73 гола за команду U14». Линекер высмеял подсчет рекорда Пеле

просто Пеле не хочет снимать корону!!! завтра родится какой-нибудь вундеркинд и через лет так 35 у него на счету будет к примеру 1000 голов на официальном уровне, и столько же на неофициальном. но потомки Пеле найдут еще тысячу голов своего предка, чтобы не сместили его с престола)))
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер иронично высказался о достижениях Пеле. Из твита британца следует, что рекорд бразильца включают голы не только на высшем уровне.
«[Как утверждает «Сантос»], Лионель Месси сейчас на 583 гола отстает от Пеле по голам за один клуб. Хотя подождите; только что нашли еще 73 гола Пеле за молодежную команду до 14 лет. Отставание возрастает до 656 голов», – написал Линекер.
- Пеле обновил описание профиля в инстаграме.
- Бразильца по голам за карьеру обогнал Криштиану Роналду.
- Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год.