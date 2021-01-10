«Только что нашли еще 73 гола за команду U14». Линекер высмеял подсчет рекорда Пеле

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер иронично высказался о достижениях Пеле. Из твита британца следует, что рекорд бразильца включают голы не только на высшем уровне.

«[Как утверждает «Сантос»], Лионель Месси сейчас на 583 гола отстает от Пеле по голам за один клуб. Хотя подождите; только что нашли еще 73 гола Пеле за молодежную команду до 14 лет. Отставание возрастает до 656 голов», – написал Линекер.