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    «Только что нашли еще 73 гола за команду U14». Линекер высмеял подсчет рекорда Пеле

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер иронично высказался о достижениях Пеле. Из твита британца следует, что рекорд бразильца включают голы не только на высшем уровне.

    «[Как утверждает «Сантос»], Лионель Месси сейчас на 583 гола отстает от Пеле по голам за один клуб. Хотя подождите; только что нашли еще 73 гола Пеле за молодежную команду до 14 лет. Отставание возрастает до 656 голов», – написал Линекер.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2637

      absent32 41 минуту назад

      просто Пеле не хочет снимать корону!!! завтра родится какой-нибудь вундеркинд и через лет так 35 у него на счету будет к примеру 1000 голов на официальном уровне, и столько же на неофициальном. но потомки Пеле найдут еще тысячу голов своего предка, чтобы не сместили его с престола)))

      1
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      Рейтинг: +159

      Лфшт 1 час назад

      Фантазер!!! Ты его называааала!!! Фантазер, ты с голами не пара!!!

      0
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      Рейтинг: +469

      ks75 1 час назад

      Стоит добавить и голы в игровых приставках)))))

      0
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      Рейтинг: +20000

      Боцман59rus 1 час назад

      На пляже, да на первенствах штата ещё 100500

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