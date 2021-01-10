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  • «Только что нашли еще 73 гола за команду U14». Линекер высмеял подсчет рекорда Пеле

«Только что нашли еще 73 гола за команду U14». Линекер высмеял подсчет рекорда Пеле

10 января 2021, 08:33
8

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер иронично высказался о достижениях Пеле. Из твита британца следует, что рекорд бразильца включают голы не только на высшем уровне.

«[Как утверждает «Сантос»], Лионель Месси сейчас на 583 гола отстает от Пеле по голам за один клуб. Хотя подождите; только что нашли еще 73 гола Пеле за молодежную команду до 14 лет. Отставание возрастает до 656 голов», – написал Линекер.

Источник: твиттер Гари Линекера
Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Пеле
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1610261955
На пляже, да на первенствах штата ещё 100500
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ks75
1610262584
Стоит добавить и голы в игровых приставках)))))
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Лфшт
1610264425
Фантазер!!! Ты его называааала!!! Фантазер, ты с голами не пара!!!
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absent32
1610265627
просто Пеле не хочет снимать корону!!! завтра родится какой-нибудь вундеркинд и через лет так 35 у него на счету будет к примеру 1000 голов на официальном уровне, и столько же на неофициальном. но потомки Пеле найдут еще тысячу голов своего предка, чтобы не сместили его с престола)))
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Старикан
1610268860
Пеле-это не просто Пеле! Это Бразилия! А бразильцы просто так ничего не отдадут потому, что больше нечем хвастаться!
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MaxRnD
1610271424
А если в различных геймерских турнирах FIF(ы) поскрести, то ему ещё пару тысяч мячей нашкурлять можно в статистику. Умеет шустрый старикан локтями работать ...))
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Hektor 84
1610282148
Та не трогай старичка Пеле! Маразм старческий у него. Просто Пеле играл в чемпах Бразилии и США. Там не было сильных защитников, та и они скорее стеснялись по ногам бить или боялись попасть под народный гнев. Поиграл бы он в европейских чемпионатах и в лиге чемпионов, там бы ему ноги подравняли. Число его голов уменьшилось бы раза в три.
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омск55
1610283138
Пеле с этой статистикой просто обделался на старость лет
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