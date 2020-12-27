«Сантос» не признал рекорд Месси по голам за один клуб

Бразильский «Сантос» не согласен, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В Сан-Паулу считают: нужно учитывать не только официальные матчи.

«Пеле забил за «Сантос» 1091 мяч. 643 гола – это только официальные голы. Как будто 448 голов в других встречах менее ценны. Эти 448 мячей забиты авторитетным в Южной Америке командам.

Эти голы Пеле учтены в официальных протоколах. Цифры абсолютны. Гол «Трансвалю» из Суринама настолько же ценен, как гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», – написал «Сантос».