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    «Сантос» не признал рекорд Месси по голам за один клуб

    Бразильский «Сантос» не согласен, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В Сан-Паулу считают: нужно учитывать не только официальные матчи.

    «Пеле забил за «Сантос» 1091 мяч. 643 гола – это только официальные голы. Как будто 448 голов в других встречах менее ценны. Эти 448 мячей забиты авторитетным в Южной Америке командам.

    Эти голы Пеле учтены в официальных протоколах. Цифры абсолютны. Гол «Трансвалю» из Суринама настолько же ценен, как гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», – написал «Сантос».

    • Месси играет за «Барселону» с 2003 года.
    • Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год.
    • Сам Пеле уже поздравил Месси с рекордом.

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    Источник: официальный сайт «Сантоса»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10941

      Skull_Boy 1 час назад

      А почему тогда игры товарищеские и выбирались самые дохлое команды того времени

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