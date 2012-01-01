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    «Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже». Пеле поздравил Месси с рекордом по голам за один клуб

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с рекордом по голам за один клуб. У обоих по 643 мяча (бразилец забивал за «Сантос»).

    «Я по себе знаю, каково это ценить одну футболку и носить ее ежедневно. Нет ничего лучше места, которое ты ощущаешь домом. Поздравляю с историческим достижением, Лионель, и прекрасной карьерой в «Барселоне».

    Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже. Истории длительной любви к одному клубу. Восхищаюсь тобой», – написал Пеле.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Пеле играл за «Сантос» с 1956 года по 1974.
    • Пеле – 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: инстаграм Пеле

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