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  • «Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже». Пеле поздравил Месси с рекордом по голам за один клуб

«Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже». Пеле поздравил Месси с рекордом по голам за один клуб

20 декабря 2020, 01:54

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с рекордом по голам за один клуб. У обоих по 643 мяча (бразилец забивал за «Сантос»).

«Я по себе знаю, каково это ценить одну футболку и носить ее ежедневно. Нет ничего лучше места, которое ты ощущаешь домом. Поздравляю с историческим достижением, Лионель, и прекрасной карьерой в «Барселоне».

Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже. Истории длительной любви к одному клубу. Восхищаюсь тобой», – написал Пеле.

  • Месси – воспитанник «Барселоны».
  • Пеле играл за «Сантос» с 1956 года по 1974.
  • Пеле – 3-кратный чемпион мира.
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Источник: инстаграм Пеле
Бразилия. Серия А Испания. Примера Барселона Месси Лионель Пеле
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