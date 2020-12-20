«Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже». Пеле поздравил Месси с рекордом по голам за один клуб

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле поздравил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с рекордом по голам за один клуб. У обоих по 643 мяча (бразилец забивал за «Сантос»).

«Я по себе знаю, каково это ценить одну футболку и носить ее ежедневно. Нет ничего лучше места, которое ты ощущаешь домом. Поздравляю с историческим достижением, Лионель, и прекрасной карьерой в «Барселоне».

Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже. Истории длительной любви к одному клубу. Восхищаюсь тобой», – написал Пеле.

Месси – воспитанник «Барселоны».

Пеле играл за «Сантос» с 1956 года по 1974.

Пеле – 3-кратный чемпион мира.