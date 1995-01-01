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    Арустамян – о Шомуродове в «Ювентусе»: «Уверен, что его фамилия в разговорах всплывала»

    Журналист Нобель Арустамян порассуждал об информации, согласно которой «Ювентус» интересуется нападающим «Дженоа» Эльдором Шомуродовым.

    «Многие отнеслись к этим заголовкам с юмором – хотя на самом деле доля правды тут есть. Любое январское окно в Италии – всегда прорва фамилий, часто совершенно непредсказуемых. Особенно в контексте с нынешним «Ювентусом».

    Так можно ли верить слухам про Шомуродова? Источник – газета Tuttosport, к сожалению, не сама авторитетная в Италии: часто вбрасывает непроверенную информацию и ошибается. С другой стороны, это туринское медиа, и оно не только владеет конкретной информацией вокруг «Юве», но и в курсе обсуждений внутри клуба. Удивительно, но Tuttosport одной из первых написала о скором переходе Роналду весной 2018 года. Тогда многие крутили пальцем у виска – а в итоге трансфер случился. Так что это не всегда железный гарант фейков.

    Уверен: фамилия Шомуродова в разговорах всплывала. Второй фактор – агенты Валерио и Габриэле Джуффрида. Они поспособствовали переходу Шомуродова в «Дженоа». Оба – в весьма тесном контакте со спортивным директором «Юве» Фабио Паратичи. Сейчас Валерио и Габриэле – партнеры компании ProSport Managment, которая ведет Шомуродова.

    Наконец, Эльдор прилично выступает за «Дженоа». В Генуе он всего несколько месяцев, забил только дважды, но уже стал чуть ли не лучшим форвардом команды. Еще раз: на мой взгляд, прямо сейчас Шомуродов в «Ювентусе» – маловероятный сюжет. Потерпите и увидите: вокруг клуба появятся и другие поразительные имена», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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