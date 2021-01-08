Агент Шомуродова отказался комментировать информацию об интересе «Ювентуса»

Сегодня издание Tuttosport сообщило, что нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может стать игроком «Ювентуса».

Sport24 попросил прокомментировать новость об интересе туринского клуба Кахора Муминова, представителя компании ProSports Management, ведущей дела узбекского футболиста, но тот отказался.

Шомуродов до октября играл за «Ростов».

После перехода в «Дженоа» форвард провел 11 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

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