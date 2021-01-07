Диалло – о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Наконец сбылась моя мечта»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло поделился эмоциями в связи с переходом из «Аталанты» в английский клуб.

«Я ждал этого с лета. Наконец сбылась моя мечта – перейти в «Манчестер Юнайтед». Я очень амбициозен и хочу многого добиться в футболе. После разговора с тренером я понял, что присоединился к идеальному клубу.

У команды действительно захватывающий состав с большим количеством отличных игроков. Могу пообещать, что буду ежедневно усердно работать, чтобы учиться у них и развиваться.

Здесь фантастические тренеры. Мы регулярно общались, и они уже дали мне много хороших советов. У меня было время подготовиться к этому шагу, как физически, так и морально, и я очень много работал, чтобы перейти в этот удивительный клуб», – сказал 18-летний ивуариец.