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    Диалло – о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Наконец сбылась моя мечта»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло поделился эмоциями в связи с переходом из «Аталанты» в английский клуб.

    «Я ждал этого с лета. Наконец сбылась моя мечта – перейти в «Манчестер Юнайтед». Я очень амбициозен и хочу многого добиться в футболе. После разговора с тренером я понял, что присоединился к идеальному клубу.

    У команды действительно захватывающий состав с большим количеством отличных игроков. Могу пообещать, что буду ежедневно усердно работать, чтобы учиться у них и развиваться.

    Здесь фантастические тренеры. Мы регулярно общались, и они уже дали мне много хороших советов. У меня было время подготовиться к этому шагу, как физически, так и морально, и я очень много работал, чтобы перейти в этот удивительный клуб», – сказал 18-летний ивуариец.

    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 21 миллион евро.
    • Диалло заключил с «МЮ» контракт до 2025 года с опцией продления на сезон.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    07.01.2021 22:20
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