Агент Гайча: «Бока Хуниорс» – один из лучших клубов планеты, но Адольфо счастлив в ЦСКА»

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Бока Хуниорс». Ранее сообщалось, что форвард будет арендован.

«Бока Хуниорс» – один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо.

Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», – сказал агент.