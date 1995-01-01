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    Агент Гайча: «Бока Хуниорс» – один из лучших клубов планеты, но Адольфо счастлив в ЦСКА»

    Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Бока Хуниорс». Ранее сообщалось, что форвард будет арендован.

    «Бока Хуниорс» – один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо.

    Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», – сказал агент.

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
    • Нападающий не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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