Агент Гайча: «Бока Хуниорс» – один из лучших клубов планеты, но Адольфо счастлив в ЦСКА»

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Бока Хуниорс». Ранее сообщалось, что форвард будет арендован.
«Бока Хуниорс» – один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо.
Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», – сказал агент.
- ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе 2020 года за 8,5 миллиона евро.
- Нападающий не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.
Источник: Metaratings