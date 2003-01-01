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    Агент Гайча – об интересе «Боки Хуниорс»: «Посмотрим, что будет на следующей неделе»

    Матиас Фавано, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Боки Хуниорс».

    «Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет», – приводит слова Фавано «Спорт-Экспресс».

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе за 8,5 миллиона евро.
    • Гайч не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +220

      BRAZILES 3 часа назад

      недают парню временипоиграть

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