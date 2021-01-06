Агент Гайча – об интересе «Боки Хуниорс»: «Посмотрим, что будет на следующей неделе»

Матиас Фавано, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Боки Хуниорс».

«Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет», – приводит слова Фавано «Спорт-Экспресс».