Гвардиола – о новом контракте Де Брюйне: «Уверен, что он останется в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о ситуации с новым контрактом полузащитника Кевина Де Брюйне. Бельгиец в понедельник отклонил первое предложение клуба о продлении соглашения.

«Я уверен, что Де Брюйне останется в «Сити», но мы должны быть терпеливыми. Я не знаю, как проходят переговоры, и я не разговаривал со спортивным директором, но он знает, как сильно Де Брюйне нужен команде.

Он важен не столько как футболист, сколько как человек. Однако, я не беспокоюсь из-за этого», – приводит слова Гвардиолы Goal.com.