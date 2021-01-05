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    Гвардиола – о новом контракте Де Брюйне: «Уверен, что он останется в «Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о ситуации с новым контрактом полузащитника Кевина Де Брюйне. Бельгиец в понедельник отклонил первое предложение клуба о продлении соглашения.

    «Я уверен, что Де Брюйне останется в «Сити», но мы должны быть терпеливыми. Я не знаю, как проходят переговоры, и я не разговаривал со спортивным директором, но он знает, как сильно Де Брюйне нужен команде.

    Он важен не столько как футболист, сколько как человек. Однако, я не беспокоюсь из-за этого», – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

    • Ранее сообщалось, что футболист рассчитывает на небольшую прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    • Полузащитник сборной Бельгии выступает за «Ман Сити» с 2015 года.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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    Источник: Goal.com

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    05.01.2021 21:54
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