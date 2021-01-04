Sport.es: де Брюйне отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

Полузащитник Кевин де Брюйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта.

29-летнего бельгийца не устроили предложенные «Сити» финансовые условия. Ожидается, что второе предложение должно удовлетворить де Брюйне.