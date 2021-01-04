Sport.es: де Брюйне отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

Полузащитник Кевин де Брюйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта.
29-летнего бельгийца не устроили предложенные «Сити» финансовые условия. Ожидается, что второе предложение должно удовлетворить де Брюйне.
- Ранее сообщалось, что футболист рассчитывает на небольшую прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Полузащитник сборной Бельгии выступает за «Ман Сити» с 2015 года.
- Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Источник: Sport.es