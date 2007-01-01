Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Sport.es: де Брюйне отклонил предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

    Полузащитник Кевин де Брюйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта.

    29-летнего бельгийца не устроили предложенные «Сити» финансовые условия. Ожидается, что второе предложение должно удовлетворить де Брюйне.

    • Ранее сообщалось, что футболист рассчитывает на небольшую прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    • Полузащитник сборной Бельгии выступает за «Ман Сити» с 2015 года.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2370

      _Marqella_ 31 минуту назад

      Сити с Де Брюйне и без него две разные команды, если не сохранят будет большая потеря...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1805

      Dizayner 45 минут назад

      походу сити никак не пострадал от кризиса, зарплаты остались на таком фантастическом уровне.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81749
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru