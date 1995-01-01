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    АПЛ. «Вулверхэмптон» вел в два мяча, но сыграл вничью с «Брайтоном»

    «Брайтон» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном». Два гола в матче были забиты с пенальти.

    Полузащитник Рубен Невеш в течение 2020 года не забил в АПЛ ни гола, но отличился в первом же матче 2021 года.

    Дэн Берн – первый с 2014 года игрок АПЛ, в одном матче забивший в свои ворота и сфоливший в своей штрафной.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Брайтон – Вулверхэмптон – 3:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Конноли, 13; 1:1 – Саисс, 19; 1:2 – Берн, 34 (в свои ворота); 1:3 – Невеш, 44 (с пенальти); 2:3 – Мопе, 46 (с пенальти); 3:3 – Данк, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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