АПЛ. «Вулверхэмптон» вел в два мяча, но сыграл вничью с «Брайтоном»

«Брайтон» ушел от поражения в матче с «Вулверхэмптоном». Два гола в матче были забиты с пенальти.

Полузащитник Рубен Невеш в течение 2020 года не забил в АПЛ ни гола, но отличился в первом же матче 2021 года.

Дэн Берн – первый с 2014 года игрок АПЛ, в одном матче забивший в свои ворота и сфоливший в своей штрафной.

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Брайтон – Вулверхэмптон – 3:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Конноли, 13; 1:1 – Саисс, 19; 1:2 – Берн, 34 (в свои ворота); 1:3 – Невеш, 44 (с пенальти); 2:3 – Мопе, 46 (с пенальти); 3:3 – Данк, 70.

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