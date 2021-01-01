«Ливерпуль» не станет удерживать Ориги, если за него предложат больше 20 миллионов

«Ливерпуль» готов отпустить нападающего Дивока Ориги в другой клуб при наличии подходящего предложения.

По информации Liverpool Echo, «Ливерпуль» не станет удерживать форварда, если за него предложат сумму в районе 20 миллионов фунтов (22 миллиона евро). На игрока претендуют «Ювентус», «Вулверхэмптон», «Интер» и «Шальке».