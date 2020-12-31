Талалаев: «Уверен, «Ахмат» в 2021 году будет приносить только положительные эмоции, радовать красивым футболом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил с новогодним поздравлением. Он обещает красивый футбол.

«Желаю, здоровья, счастья, любви. Мирного неба над головой. Уверен, «Ахмат» в новом году будет приносить только положительные эмоции. Игроки будут отдаваться на поле, радовать красивым футболом», – сказал Талалаев.

Тренер получил работу в Грозном летом.

«Ахмат» идет в таблице 10-м.

2021 год начнется для команды матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова».