Талалаев: «Уверен, «Ахмат» в 2021 году будет приносить только положительные эмоции, радовать красивым футболом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил с новогодним поздравлением. Он обещает красивый футбол.
«Желаю, здоровья, счастья, любви. Мирного неба над головой. Уверен, «Ахмат» в новом году будет приносить только положительные эмоции. Игроки будут отдаваться на поле, радовать красивым футболом», – сказал Талалаев.
- Тренер получил работу в Грозном летом.
- «Ахмат» идет в таблице 10-м.
- 2021 год начнется для команды матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова».
Новогоднее поздравление от главного тренера команды Андрея Талалаева pic.twitter.com/zbuh9TtuX3— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 31, 2020