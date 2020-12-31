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    Талалаев: «Уверен, «Ахмат» в 2021 году будет приносить только положительные эмоции, радовать красивым футболом»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев выступил с новогодним поздравлением. Он обещает красивый футбол.

    «Желаю, здоровья, счастья, любви. Мирного неба над головой. Уверен, «Ахмат» в новом году будет приносить только положительные эмоции. Игроки будут отдаваться на поле, радовать красивым футболом», – сказал Талалаев.

    • Тренер получил работу в Грозном летом.
    • «Ахмат» идет в таблице 10-м.
    • 2021 год начнется для команды матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

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    Источник: твиттер «Ахмата»

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