Журналист Скира: «Колашинац вернулся в «Шальке»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Шальке». Он играл там до переезда в Англию.
«Сделка готова! Колашинац отправляется в аренду в «Шальке» до июня. Лондонцы будут платить часть зарплаты игрока», – написал инсайдер Николо Скира.
- 27-летний босниец стоит на рынке 8 миллионов евро.
- Он брал с «Арсеналом» Кубок Англии.
- В сезоне АПЛ Колашинац провел 1 матч.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.