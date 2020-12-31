Журналист Скира: «Колашинац вернулся в «Шальке»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Шальке». Он играл там до переезда в Англию.

«Сделка готова! Колашинац отправляется в аренду в «Шальке» до июня. Лондонцы будут платить часть зарплаты игрока», – написал инсайдер Николо Скира.