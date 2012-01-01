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    Журналист Скира: «Колашинац вернулся в «Шальке»

    Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац продолжит карьеру в «Шальке». Он играл там до переезда в Англию.

    «Сделка готова! Колашинац отправляется в аренду в «Шальке» до июня. Лондонцы будут платить часть зарплаты игрока», – написал инсайдер Николо Скира.

    • 27-летний босниец стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • Он брал с «Арсеналом» Кубок Англии.
    • В сезоне АПЛ Колашинац провел 1 матч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      ARSteven89 26 минут назад

      Кликнули "очистить корзину" )))

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