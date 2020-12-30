Роналду и Ибрагимович – претенденты на звание лучшего форварда Серии А сезона-2019/20

Ассоциация игроков Италии представила список претендентов на награды в нескольких номинациях по итогам сезона-2019/20.

Лучший голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Самир Ханданович («Интер»), Войцех Щенсны («Ювентус»);

Лучший защитник: Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба — «Наполи»), Ханс Хатебур, Робин Гозенс (оба – «Аталанта»), Франческо Ачерби («Лацио»), Стефан де Врей («Интер»), Тео Эрнандес («Милан»);

Лучший полузащитник: Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба — «Лацио»), Деян Кулушевски («Парма»/«Ювентус»), Софьян Амрабат («Верона»/»Фиорентина»), Николо Барелла («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Миралем Пьянич («Ювентус»/«Барселона»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Мануэль Локателли («Сассуоло»);

Лучший нападающий: Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»), Златан Ибрагимович («Милан»), Йосип Иличич («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку («Интер»);

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Симоне Индзаги («Лацио»);

Лучший клуб: «Аталанта», «Ювентус», «Лацио»;

Лучший арбитр: Даниэле Орсато, Джанлука Рокки, Джанпаоло Кальварезе.