Матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» перенесли в связи с коронавирусом

Встреча 16-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» сегодня, 30 декабря, не состоится. Причина – вспышка коронавируса в составе гостей.

Среди зараженных – игроки и персонал «Фулхэма». В то же время сегодня появилась информация, что АПЛ не рассматривает вопрос приостановки чемпионата.