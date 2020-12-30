Матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм» перенесли в связи с коронавирусом

Встреча 16-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» сегодня, 30 декабря, не состоится. Причина – вспышка коронавируса в составе гостей.
Среди зараженных – игроки и персонал «Фулхэма». В то же время сегодня появилась информация, что АПЛ не рассматривает вопрос приостановки чемпионата.
- На этой неделе уже перенесли встречу «Эвертон» – «Манчестер Сити».
- Великобритания – 6-я страна мира по смертности от коронавируса (более 65 тысяч человек).
- На сегодня в АПЛ еще запланирован матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль».
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»