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  • Прядкин: «Курс Дюкова на реформирование футбола пользуется безграничным доверием и поддержкой»

Прядкин: «Курс Дюкова на реформирование футбола пользуется безграничным доверием и поддержкой»

30 декабря 2020, 15:50
7

Президент РПЛ Сергей Прядкин убежден, что Александр Дюков в 2021 году будет избран на очередной срок. Его кандидатура единолична.

«Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Это огромная работа, связанная и с молодeжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом.

Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени. Александр Валерьевич собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а мы со своей стороны будем этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке.

Уверен, конференция РФС примет правильное решение и предоставит Дюкову новый мандат», – сказал Прядкин.

  • Дюков возглавляет РФС с прошлого года.
  • Также он занимает руководящий пост в ПАО «Газпром нефть».
  • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (7)
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алдан2014
1609333689
Лучший РФС был при Колоскове. Остальные выпердыши газовой монополии
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алдан2014
1609333902
Кукушка хвалит....за то что хвалит он кукушку
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Skull_Boy
1609333959
Курс Дюкова = кладбище футбола
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Fusballer
1609335448
Прочитал - курс Дюкова на расформирование футбола.
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NewLife
1609340922
Прядкин даже своего кореша Гинера так не вылизывал. У Газпрома по году большой убыток, мечты будут теперь сбываться только в футболе.
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Hektor 84
1609341212
А где реформы то? А то я их так и не заметил!!! Как было РПЛ днище, а стало еще хуже.
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Павелий
1609357670
На реформирование футбола в чью пользу? Хочется в пользу нашей страны и нашего российского футбола, а получается в пользу Газпрома, Зенита и ленивых аргентинских футболёров с непомерными зарплатами!
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