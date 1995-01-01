Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Прядкин: «Курс Дюкова на реформирование футбола пользуется безграничным доверием и поддержкой»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин убежден, что Александр Дюков в 2021 году будет избран на очередной срок. Его кандидатура единолична.

    «Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Это огромная работа, связанная и с молодeжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом.

    Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени. Александр Валерьевич собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а мы со своей стороны будем этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке.

    Уверен, конференция РФС примет правильное решение и предоставит Дюкову новый мандат», – сказал Прядкин.

    • Дюков возглавляет РФС с прошлого года.
    • Также он занимает руководящий пост в ПАО «Газпром нефть».
    • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7162

      Hektor 84 1 час назад

      А где реформы то? А то я их так и не заметил!!! Как было РПЛ днище, а стало еще хуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6836

      NewLife 1 час назад

      Прядкин даже своего кореша Гинера так не вылизывал.
      У Газпрома по году большой убыток, мечты будут теперь сбываться только в футболе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4127

      Cleaner 1 час назад

      То есть футбол Российский станет ЕЩЕ ЛУЧШЕ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1744

      Fusballer 2 часа назад

      Прочитал - курс Дюкова на расформирование футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11034

      Skull_Boy 3 часа назад

      Курс Дюкова = кладбище футбола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3693

      алдан2014 3 часа назад

      Кукушка хвалит....за то что хвалит он кукушку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3693

      алдан2014 3 часа назад

      Лучший РФС был при Колоскове. Остальные выпердыши газовой монополии

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81675
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru