Прядкин: «Курс Дюкова на реформирование футбола пользуется безграничным доверием и поддержкой»

Президент РПЛ Сергей Прядкин убежден, что Александр Дюков в 2021 году будет избран на очередной срок. Его кандидатура единолична.

«Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Это огромная работа, связанная и с молодeжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом.

Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени. Александр Валерьевич собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а мы со своей стороны будем этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке.

Уверен, конференция РФС примет правильное решение и предоставит Дюкову новый мандат», – сказал Прядкин.