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    Путин поздравил с наступающим Новым годом Инфантино и Чеферина

    Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин получили поздравления от президента России. Владимир Путин знаком с обоими, он проводил с ними рабочие встречи.

    «Глава Российского государства направил поздравления президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», – сообщили в Кремле.

    • Инфантино занимает должность с 2016 года.
    • Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.
    • Путин занимает президентский пост с 1999 года (с перерывом на 2008-2012 годы).

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    Источник: официальный сайт президента России

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4291

      Давид59 1 час назад

      Казалось всё нормально. Ан нет. Служба этикета у Путина никудышная. Объясняю. В странах, исповедующих Христианство праздник это Рождество, а никак не Новый год. Со сменой года, конечно, тоже поздравляют, но не так, как это сделано. Надо не поздравлять с наступающим, а желать удачно войти в Новый год (есть варианты - вкатиться, влиться и тд).

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