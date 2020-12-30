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  • Путин поздравил с наступающим Новым годом Инфантино и Чеферина

Путин поздравил с наступающим Новым годом Инфантино и Чеферина

30 декабря 2020, 13:32
4

Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин получили поздравления от президента России. Владимир Путин знаком с обоими, он проводил с ними рабочие встречи.

«Глава Российского государства направил поздравления президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», – сообщили в Кремле.

  • Инфантино занимает должность с 2016 года.
  • Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.
  • Путин занимает президентский пост с 1999 года (с перерывом на 2008-2012 годы).

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Источник: официальный сайт президента России
Россия. Премьер-лига Инфантино Джанни Чеферин Александер Путин Владимир
Комментарии (4)
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Давид59
1609325618
Казалось всё нормально. Ан нет. Служба этикета у Путина никудышная. Объясняю. В странах, исповедующих Христианство праздник это Рождество, а никак не Новый год. Со сменой года, конечно, тоже поздравляют, но не так, как это сделано. Надо не поздравлять с наступающим, а желать удачно войти в Новый год (есть варианты - вкатиться, влиться и тд).
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Plyash
1609341086
Уважаемый президент,не помогут знакомства с Инфантино и Чеферином,на ЧМ-22 всё равно Российскую сборную не допустят.
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lipatov32
1609342047
Плешивому заняться нечем? Проблем нет в стране. Он поздравления рассылает! Тфу мля.
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sochi-2013
1609487324
Бомбардир, лучше бы обращение Платошкина к соотечественникам у себя разместили! Советую всем, найти в интернете и посмотреть.
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