Путин поздравил с наступающим Новым годом Инфантино и Чеферина

Казалось всё нормально. Ан нет. Служба этикета у Путина никудышная. Объясняю. В странах, исповедующих Христианство праздник это Рождество, а никак не Новый год. Со сменой года, конечно, тоже поздравляют, но не так, как это сделано. Надо не поздравлять с наступающим, а желать удачно войти в Новый год (есть варианты - вкатиться, влиться и тд).
Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин получили поздравления от президента России. Владимир Путин знаком с обоими, он проводил с ними рабочие встречи.
«Глава Российского государства направил поздравления президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», – сообщили в Кремле.
- Инфантино занимает должность с 2016 года.
- Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.
- Путин занимает президентский пост с 1999 года (с перерывом на 2008-2012 годы).
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