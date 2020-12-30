Путин поздравил с наступающим Новым годом Инфантино и Чеферина

Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин получили поздравления от президента России. Владимир Путин знаком с обоими, он проводил с ними рабочие встречи.

«Глава Российского государства направил поздравления президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», – сообщили в Кремле.

Инфантино занимает должность с 2016 года.

Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.

Путин занимает президентский пост с 1999 года (с перерывом на 2008-2012 годы).

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