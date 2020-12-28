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  • Адвокат Данченкова: «Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение»

Адвокат Данченкова: «Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение»

28 декабря 2020, 11:51
12

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого в августе экс-капитаном сборной России Романом Широковым, связал приговор бывшему футболисту с его отношением к президенту страны Владимиру Путину.

  • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
  • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге.

В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвящeнной преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдeт в суд и будет приговор.

Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, – Кокорин и Мамаев – совершили примерно такое же преступление.

Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдалeнных. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно.

Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность. Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче«, – считает адвокат.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (12)
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Иван Петров 1986
1609145750
Еще один подлец избежал наказания. Пора в думу, а то там антоша шипулин скучает.
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raritet
1609146352
Зачем переводить все в политическую плоскость. По тексту сразу вижу пятую колонну , выглядывающую из-за каждого забора.
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nik55
1609147144
какой суд такая и власть----на пол-годика надо было успокоить его
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Andrew01
1609150471
Ахаха, как кто не относиться к Широкову, но сравнение тут не уместно, одни пьяные после гулянки и стулом, а другой на эмоциях после удаления. Насколько помню где-то в Европе примерно такой же эпизод был, игрок ударил арбитра после удаления, но там игрока только отстранили от футбола на несколько лет и всё, а тут прям на 8 лет надо посадить. Вопрос ко всем, если бы на месте Широкова был кто-то другой, Жирков или Тихонов например, как бы вы отнеслись к этому случаю, тоже сажать надо было бы?
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fhnv
1609151178
Просто Кокорин и Мамаев не лижут зад ,как это делает Широков ! Широков супергига мастер по А Н У С Л И Н Г У
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plehanov6
1609152004
Я всегда говорил, что этот жополиз, ЧМО косящее под крутого! А на самом деле, ШНЫРЬ ПО ЖИЗНИ!!!
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САДЫЧОК
1609154865
Широков-это высокомерная мразь ...Точка !
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BRO_football
1609156549
Хороший депутат растёт
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Главное Спартак без ЛЧ
1609160051
Ну если ты слушаешь Фетисова, то с тобой все ясно!!! =))))
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Hektor 84
1609194752
Вот и разница между чинушей и простым человеком. За одного полтора года отсидки, за другого 100 часов исправительных работ и штраф в 100000р.
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