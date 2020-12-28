Адвокат Данченкова: «Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого в августе экс-капитаном сборной России Романом Широковым, связал приговор бывшему футболисту с его отношением к президенту страны Владимиру Путину.

Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге.

В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвящeнной преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдeт в суд и будет приговор.

Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, – Кокорин и Мамаев – совершили примерно такое же преступление.

Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдалeнных. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно.

Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность. Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче«, – считает адвокат.