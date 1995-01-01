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    Адвокат Данченкова: «Широков хвалебными высказываниями в адрес Путина купил себе индульгенцию на преступное поведение»

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого в августе экс-капитаном сборной России Романом Широковым, связал приговор бывшему футболисту с его отношением к президенту страны Владимиру Путину.

    • Широкова признали виновным по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».
    • Его приговорили к общественным работам длительностью 100 часов, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

    «В многочисленных публикациях Широков безудержно хвалит президента Путина, мол, альтернативы ему нет и если выбирать кого-то на его место, то только из окружения президента. Стоит отметить, Широкова берут играть за команду администрации президента в Ночной хоккейной лиге.

    В первый раз услышал об этом от Фетисова на программе, посвящeнной преступлению экс-футболиста. Фетисов, если говорить об интонации, не допускал мысли, что история получит законное продолжение: дело перейдeт в суд и будет приговор.

    Широков своими хвалебными высказываниями в адрес президента и его ближнего круга купил себе индульгенцию на преступное поведение. Почему я делаю такой вывод? Недавно такие же футболисты, одного из которых тоже избил Широков, – Кокорин и Мамаев – совершили примерно такое же преступление.

    Даже полегче, потому что ногой по голове они никого не били. Но они по году отыграли за команду ФСИН, находясь в местах не столь отдалeнных. После этого никаких отрицательных отзывов от них не слышно. Они не хулиганят и не безобразничают. Наказание на них повлияло положительно.

    Если проводить параллель с хулиганами Кокориным и Мамаевым, они пострадали за свою аполитичность. Если бы они давали такие же патриотические интервью, тоже отделались бы гораздо легче«, – считает адвокат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5992

      САДЫЧОК 25 секунд назад

      Широков-это высокомерная мразь ...Точка !

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      Рейтинг: +754

      Сергей Каспийский 23 минуты назад

      Представить боюсь, если бы Шныроков так же долбанул дочку ВВП, чтобы с ним было??? Но он долбанул простого смертного и это уже другая история.

      0
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      Рейтинг: -1144

      Аденн 25 минут назад

      да-а, пребывание в гнилом клупе под названием бЗденит, растлило широкова до предела.

      0
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      Рейтинг: +566

      plehanov6 48 минут назад

      Я всегда говорил, что этот жополиз, ЧМО косящее под крутого! А на самом деле, ШНЫРЬ ПО ЖИЗНИ!!!

      2
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      Рейтинг: +835

      fhnv 1 час назад

      Просто Кокорин и Мамаев не лижут зад ,как это делает Широков ! Широков супергига мастер по А Н У С Л И Н Г У

      1
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      Рейтинг: +669

      Andrew01 1 час назад

      Ахаха, как кто не относиться к Широкову, но сравнение тут не уместно, одни пьяные после гулянки и стулом, а другой на эмоциях после удаления. Насколько помню где-то в Европе примерно такой же эпизод был, игрок ударил арбитра после удаления, но там игрока только отстранили от футбола на несколько лет и всё, а тут прям на 8 лет надо посадить.
      Вопрос ко всем, если бы на месте Широкова был кто-то другой, Жирков или Тихонов например, как бы вы отнеслись к этому случаю, тоже сажать надо было бы?

      1
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      Рейтинг: +4838

      Томик 1 час назад

      Тупой адвокат. Надо защиту правильно выстраивать. А на Путина пальцем указывать - учиться на юриста не надо. Каждый бестолковый уже этот ход применяет сейчас. Не работает это, Островский. Да и глупо.

      0
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      Рейтинг: +1137

      ruded 2 часа назад

      кто мешает терпиле и его адвокату петь дифирамбы?

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      Рейтинг: +10442

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      " Я люблю господина пэжэ а я его еще больше ку " (((

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      Рейтинг: +5384

      nik55 2 часа назад

      какой суд такая и власть----на пол-годика надо было успокоить его

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