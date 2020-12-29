AS: «Реал» опасается, что не получит предложений по Бэйлу. Мадридцы хотели получить минимум 100 миллионов

«Реал» опасается, что не получит предложений по полузащитнику Гарету Бэйлу в летнее трансферное окно, сообщает AS. Валлиец выступает на правах аренды в «Тоттенхэме».

Мадридский клуб надеялся, что Бэйл будет играть за «Тоттенхэм» так же, как и в начале 2010-х, и рассчитывал продать валлийца минимум за 100 миллионов евро. Однако, Гарет не оправдывает ожидания руководства испанского клуба.