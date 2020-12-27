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    AS: «Реал» опасается, что не получит предложений по Бэйлу. Мадридцы хотели получить минимум 100 миллионов

    «Реал» опасается, что не получит предложений по полузащитнику Гарету Бэйлу в летнее трансферное окно, сообщает AS. Валлиец выступает на правах аренды в «Тоттенхэме».

    Мадридский клуб надеялся, что Бэйл будет играть за «Тоттенхэм» так же, как и в начале 2010-х, и рассчитывал продать валлийца минимум за 100 миллионов евро. Однако, Гарет не оправдывает ожидания руководства испанского клуба.

    • В 11 матчах за «Тоттенхэм» Бэйл забил три гола.
    • «Тоттенхэм» платит половину зарплаты Бэйлу, который зарабатывает 30 миллионов евро в год.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5886

      KPCCSPB 15 минут назад

      Ахаха, а сразу на Мбапе с доплатой от парижан не хватило наглости написать.

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