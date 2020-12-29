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  • AS: «Реал» опасается, что не получит предложений по Бэйлу. Мадридцы хотели получить минимум 100 миллионов

AS: «Реал» опасается, что не получит предложений по Бэйлу. Мадридцы хотели получить минимум 100 миллионов

29 декабря 2020, 09:58
14

«Реал» опасается, что не получит предложений по полузащитнику Гарету Бэйлу в летнее трансферное окно, сообщает AS. Валлиец выступает на правах аренды в «Тоттенхэме».

Мадридский клуб надеялся, что Бэйл будет играть за «Тоттенхэм» так же, как и в начале 2010-х, и рассчитывал продать валлийца минимум за 100 миллионов евро. Однако, Гарет не оправдывает ожидания руководства испанского клуба.

  • В 11 матчах за «Тоттенхэм» Бэйл забил три гола.
  • «Тоттенхэм» платит половину зарплаты Бэйлу, который зарабатывает 30 миллионов евро в год.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Тоттенхэм Бэйл Гарет
Комментарии (14)
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Dizayner
1609231032
ключевое слово - минимум)) а максимум? 150? 200? сами лохи, думают таких же лохов найти, чтобы впарить старичка Гарета
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кто там
1609232735
Что за бред?) AS каталонское издание или такие отбитые в Реале сидят что решили такое задвинуть? Год назад его чуть ли не за бесплатно хотели слить, а сейчас вдруг решили что 31 летний гольфист которому пофигу на футбол со своей стоимостью в 20 млн вдруг подорожает до 100? Мда. Подписали хрена с косичкой с зп в 30 млн теперь до конца его контракта кормить придётся ибо с такой зп и таким уровнем игры он на фиг он ни кому не упал. И ещё у них язык с извилинами умудрялся поворачиваться когда считали его заменой для КриРо..
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Главное Спартак без ЛЧ
1609232761
Пенсионера за сотку. Что они там курят?
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Fusballer
1609233066
Только Зенит сможет приобрести. Если уж ща Малкома сорок лямов отдали, то за Бэла сотку это почти даром. Цены на газ раза в два только поднять. А народ потерпит. Главное чтобы Зенит оставался на уровне Баварии!
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Lester84
1609234682
Ваши ожидания - ваши проблемы (с) АндрюшО
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Dr.Metal
1609238278
цена ему не более тридцатки
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Валерий2705
1609238622
Ха-ха-ха 100 миллионов. Смешно, смешно. Нужно было его раньше отдавать, что бы хоть за 50 впарить.
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Skull_Boy
1609246064
Там ни одной фразы нет, чтоб продать игрока за 100 млн, вы су_ка даже с переводчиком работать не можете
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DeStar
1609252404
ну за сотку его и не думали продать, это ж уже бред. И в оригинале такой инфы нет. Я думаю реал будет рад продать его и за 20-30 лямов хотя бы
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киэнdжин
1609330581
Пхахаххаха
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