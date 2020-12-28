Evening Standard: Моуринью надеется подписать Рамоса, если он покинет «Реал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет усилить центр обороны своей команды, пишет Evening Standard.

По информации источника, португальский специалист надеется воссоединиться с защитником «Реала» Серхио Рамосом, который летом может стать свободным агентом.

Еще один вариант для лондонского клуба – Милан Шкриньяр из «Интера».