Evening Standard: Моуринью надеется подписать Рамоса, если он покинет «Реал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет усилить центр обороны своей команды, пишет Evening Standard.
По информации источника, португальский специалист надеется воссоединиться с защитником «Реала» Серхио Рамосом, который летом может стать свободным агентом.
Еще один вариант для лондонского клуба – Милан Шкриньяр из «Интера».
- «Тоттенхэм» идет на пятом месте в АПЛ после 15 сыгранных матчей.
- Рамос играл под руководством Моуринью, когда тот возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
Источник: Evening Standard
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