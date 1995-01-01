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    Evening Standard: Моуринью надеется подписать Рамоса, если он покинет «Реал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет усилить центр обороны своей команды, пишет Evening Standard.

    По информации источника, португальский специалист надеется воссоединиться с защитником «Реала» Серхио Рамосом, который летом может стать свободным агентом.

    Еще один вариант для лондонского клуба – Милан Шкриньяр из «Интера».

    • «Тоттенхэм» идет на пятом месте в АПЛ после 15 сыгранных матчей.
    • Рамос играл под руководством Моуринью, когда тот возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +975

      O-Z 1 час назад

      Мауриньо пора на пенсию как и Рамосу, свой путь они уже прошли, их футбол уже понятен и предсказуем. Потонут в одной лодке если это произойдет.

      -1
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      Рейтинг: +1072

      petr69 > O-Z 39 минут назад

      Как защитник Рамос уже не блещет, он необходим Моуриньо
      как лидер, дабы не расслаблялись, т.к у него бешенная хоризма

      0
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      Рейтинг: -652

      СуперПАВ9 > O-Z 13 минут назад

      Это семену пора на пенсию

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