Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на новогодний ролик «Рубина», в котором главный тренер казанцев Леонид Слуцкий исполняет песню Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you».

«Блестяще», – написал Линекер в твиттере, добавив два смеющихся символа.